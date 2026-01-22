À esquerda, suspeito do crime. À direita, Natasha Eduarda, vítima das facadas (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO ex-funcionário suspeito de matar Natasha Eduarda Alves de Sá, de 21 anos, disse à polícia que agiu por vingança, pois se sentia humilhado por supostas risadas e deboches de antigos colegas de trabalho. A jovem foi esfaqueada nove vezes dentro do supermercado onde trabalhava. O caso ocorreu em Iporá, no oeste goiano.\nO investigado foi preso em flagrante nessa quarta-feira (21). O POPULAR entrou em contato com a defesa mais de uma vez para pedir um posicionamento. Entretanto, ainda não houve retorno.\nA agressão foi gravada pelas câmeras de segurança do comércio. As imagens mostram que o homem entra no supermercado, pega uma das facas do estoque e vai até a vítima. Após um breve diálogo, ele começa a dar as facadas e depois foge (assista ao final do texto). Natasha Eduarda foi socorrida e chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.