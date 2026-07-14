ex-jogador brasileiro Saul Muniz, de 40 anos (Reprodução / ge)\nO ex-jogador brasileiro Saul Muniz, de 40 anos, morreu nesta segunda-feira (13), dias após sofrer um acidente enquanto andava em uma scooter elétrica na cidade de Galway, na Irlanda. A família do ex-atleta organizou uma vaquinha para custear o traslado do corpo dele para o Brasil.\nSaul Muniz sofreu o acidente na última sexta-feira (10). Segundo o jornal local Galway Beo, ele foi levado ao hospital, ficou em coma induzido por dois dias, mas morreu nesta segunda-feira (13).\nA família e os amigos organizaram uma vaquinha no site "GoFundMe" com a meta de arrecadar 24 mil euros (R$ 140 mil). Até o momento da publicação desta matéria, cerca de 19,4 mil euros foram arrecadados (R$ 113,1 mil).\nÉ com muita tristeza que nos despedimos de um grande amigo Saul Muniz. Neste momento tão difícil, nossos pensamentos e orações estão com a família e todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Gostaríamos de pedir a ajuda de todos. A família deseja realizar o último desejo de levá-lo para ser velado e sepultado no Brasil, mas os custos para o traslado são muito altos. Descrição da vaquinha no site GoFundMe.