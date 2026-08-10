Dois dias após a Lei Maria da Penha completar 20 anos, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte cumpriu um pedido do Ministério Público do Ceará e prendeu preventivamente Marco Antônio Heredia Viveros, na capital Natal, por descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de Maria da Penha Maia Fernandes (sua ex-mulher) e das duas filhas do casal.\nA decisão foi tomada no sábado (8) pelo juiz Cesar Morel Alcantara, durante o plantão judicial.\nA reportagem não localizou a defesa de Marco Antônio na noite deste domingo (9).\nLei Maria da Penha, que chega a 20 anos, virou marco de proteção, mas tem desafio de alcançar mais mulheres\n54% das mulheres dizem ter sofrido violência de parceiro, diz pesquisa\nRelatório revela persistência de violência doméstica no Brasil\nA prisão foi pedida pelo MP-CE após a veiculação de anúncios na TV Record informando que a emissora transmitiria neste domingo uma entrevista com Marco Heredia sobre o caso envolvendo a tentativa de feminicídio da ativista, o que viola uma das medidas cautelares expedidas pelo 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza em 2024.