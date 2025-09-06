-Mulher morta pelo ex em Goiás (1.3309225)\nUm homem foi preso suspeito de matar a ex-mulher em Santa Terezinha de Goiás, no norte goiano, na noite de sexta-feira (5). A Polícia Civil de Goiás confirmou ao g1, neste sábado (6), que policiais militares prenderam em flagrante o ex-marido, que disparou também contra o ex-cunhado (veja vídeo acima). A vítima foi identificada como Tânia Lopes dos Santos Junqueira.\nUm vídeo de câmeras de segurança divulgado pela Polícia Militar mostra o momento desse crime em uma das ruas da cidade (veja o vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com a Defensoria Pública de Goiás, que consta como representante do investigado no portal da Justiça, para um posicionamento sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAntes de matar ex-mulher no hipermercado e se suicidar, homem aumentou agressões