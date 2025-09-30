-Confissão (1.3318607)\nO ex-marido de Andreia Helena Parreira Toledo, de 42 anos, foi preso suspeito de matar e esconder o corpo dela, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Civil. Luiz Carlos Alves Toledo confessou o crime e contou que matou a ex asfixiada. Depois abandonou o corpo uma estrada vicinal (assista acima).\nEla foi em Goianésia buscar as coisas dela e eu falei que estava errado e que ela não ia levar nada até resolvermos nossa situação. Eu enforquei ela, coloquei dentro do carro e deixei no chão em Abadia de Goiás”, diz o suspeito.\nEx é preso suspeito de matar, degolar e queimar corpo de professora\nHomem suspeito de causar incêndio e destruir a casa da ex é preso; vídeo\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Luiz Carlos, por e-mail enviado às 11h15 desta terça-feira (30), para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.