Empresária Tânia Lopes dos Santos Junqueira, de 29 anos (Reprodução / Facebook Tânia Lopes)\nO ex-marido Tiago Xavier Junqueira é suspeito de matar a empresária Tânia Lopes dos Santos Junqueira, de 29 anos, a tiros em frente ao filho dela, em Santa Terezinha de Goiás, segundo o delegado responsável pelo caso, Renato Oliveira Teodoro. O irmão da vítima tentou intervir na briga e quase foi atingido por um tiro que perfurou sua camiseta, de acordo com as investigações. Tiago, de 35 anos, está preso suspeito pelo feminicídio.\nO suspeito foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de feminicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito, bem como por ter sido praticado na presença física de descendente da vítima, já que seu filho se encontrava no local e no momento dos fatos, além de ter sido autuado pelo crime de tentativa de homicídio contra [o irmão da vítima]”, explicou o investigador.