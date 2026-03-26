Edney Pereira dos Santos foi condenado a 31 anos de prisão por ter matado a empresária Regiane Pires da Silva dentro de uma loja de autopeças, em Anápolis, na região central do estado. O POPULAR entrou em contato com a defesa de Edney, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.\nNa sentença proferida pelo juiz Fernando Chacha, nesta quarta-feira (25), o magistrado afirma que o crime foi premeditado e praticado com frieza por Edney e tendo colocado em risco a vida dos funcionários da loja.\nEvidentemente houve premeditação, tendo sido ponderado no Laudo de Perícia Criminal. Como se não bastasse, evidencia-se a ocorrência de ameaças anteriores, dentre as quais o réu havia afirmado aos familiares da vítima que ‘atiraria na sua cara’. Noutra perspectiva, vislumbra-se à frieza do réu, porquanto, após desferir os disparos de arma de fogo, ele ainda retorna ‘duas vezes ao interior do escritório e apontando a arma de fogo contra a vítima caída ao chão’”, afirma o juiz.