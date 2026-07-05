Dayanne Rodrigues do Carmo, ex-mulher do goleiro Bruno que estava desaparecida desde a última quinta-feira (2), foi encontrada em Belo Horizonte e está internada no Hospital João XXIII.\nEstado de saúde não foi detalhado. O UOL confirmou a informação sobre a internação com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).\nA Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que a mulher [Dayanne Rodrigues do Carmo], de 39 anos, foi socorrida, na noite de ontem (4/7), pelo SAMU e encaminhada a uma unidade hospitalar, em BH, para atendimento médico. A PCMG apura as circunstâncias do fato e não divulga estado de saúde de pessoas\nDayanne é a mãe das duas filhas do goleiro Bruno. Os dois se separaram em 2011.\nGoleiro Bruno é preso após dois meses foragido\nJustiça nega pedido de goleiro Bruno para retomar liberdade condicional