Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos. (Reprodução / TV Anhanguera)\nJonas Alves de Souza, suspeito de matar a auxiliar de limpeza Nádia Gonçalves, também agrediu uma ex-namorada e quebrou o braço dela com um cabo de enxada.Em entrevista à TV Anhanguera, a vítima, que preferiu não ser identificada, contou que Jonas também agrediu seu filho e os dois foram hospitalizados na época.\nA defesa de Jonas Alves de Souza não foi localizada pelo POPULAR.\n“Ele pegou no meu pescoço, tentou me enforcar, e aí ele pegou um pau, um cabo de enxada, e acertou na minha testa. O meu filho já escutou o barulho, aí ele agrediu o meu filho, eu entrei no meio para defendê-lo, foi quando ele me atingiu com uma paulada no braço que quebrou”, detalha.\nÀ TV Anhanguera, a delegada Magda D’ávilla informou que já conhecia Jonas Alves de Souza por conta desse caso. “Me impactou bastante à época pela gravidade das lesões”, aponta.