-VÍDEO: Influenciadora é sufocada em elevador de prédio em Goânia (1.3365955)\nO ex-namorado, filmado sufocando a influenciadora Nayara Brito, de 23 anos, até ela desmaiar dentro de um elevador em um prédio localizado em Goiânia, é réu na Justiça por violência doméstica. De acordo com Nayara, após a exposição do caso na rede social, ela foi processada pelo investigado, o empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35 anos, por calúnia e difamação. Mas apenas recentemente teve conhecimento de um vídeo do momento da agressão (veja vídeo acima). O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou o homem por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.\nA defesa dele, Sara Barboza Meira, negou as agressões e afirmou que o casal mantinha um relacionamento eventual, “sem compromisso formal”, e que “o desentendimento ocorrido naquela data (21 de fevereiro de 2025) foi motivado por ciúmes da outra parte (Nayara)”. Sobre o vídeo, a advogada pontuou que foi o empresário “quem acionou a Polícia Militar, buscando preservar a integridade física de todos os envolvidos e evitar que os fatos tomassem proporções ainda maiores”.