À esquerda, Alessandro Rodrigues, de 28 anos. À direita, momento da agressão sofrida por ele dentro da lanchonete (Reprodução/Instagram de Alessandro Rodrigues e Reprodução/TV Anhanguera)\nA morte de Alessandro Rodrigues, de 28 anos, após ser espancado em uma lanchonete por ter pedido dinheiro, gerou revolta e tristeza entre aqueles que conviviam com ele. O caso aconteceu em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Em entrevista ao repórter Rodrigo Melo, do O POPULAR, a ex-patroa do jovem, Érica Cristina, lamentou o ocorrido.\nO que fizeram com o Alessandro foi extremamente cruel. As pessoas estão revoltadas porque foi de uma banalidade absurda", afirmou.\nÉrica, que é proprietária de uma hamburgueria, contou que Alessandro trabalhou com ela como chapeiro e era considerado o melhor funcionário que já teve. "Ele era muito bom para trabalhar, era um cara excepcional, não fazia mal a uma barata."