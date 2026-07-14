Um ex-policial civil de 66 anos foi levado por familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo Mundo, na região leste de Goiânia, com vários ferimentos pelo corpo e desnutrido. Conforme a Polícia Civil, o médico da UPA acionou a Polícia Militar e o filho adotivo do idoso foi preso em flagrante.\nQuando o médico viu o estado de saúde daquela vítima, e com fortes indícios de maus-tratos, imediatamente acionou a Polícia Militar. O filho disse que já convive com esse idoso e vem tomando conta dele há mais de 10 anos”, disse o delegado Eduardo Carrara em entrevista à TV Anhanguera.\nO suspeito identificado como Mateus Felix dos Santos está preso e deve responder pelo crime de maus-tratos a idoso. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa matéria.