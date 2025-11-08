Gelasio Franco Filho (Divulgação/ Delegado Humberto Teófilo)\nO ex-policial civil Gelasio Franco Filho, de 63 anos, foi preso nesta sexta-feira (7) em Petrolina de Goiás, no centro do estado. Ele estava foragido da Justiça, que pediu a iclusão do nome na lista vermelha da Interpol, que reúne procurados internacionais. Gelasio foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão por estupro de vulnerável contra crianças de seu convívio familiar, em Anápolis.\nO POPULAR não localizou a defesa de Gelasio até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com o delegado Humberto Teófilo, responsável pela investigação, Gelasio estava foragido desde o dia 10 de outubro. O delegado conta que as primeiras pistas apontavam que o ex-policial poderia estar escondido em uma casa no setor Jaó, em Goiânia.\nEu descobri que ele estava escondido em uma casa no setor Jaó. Pedi autorização judicial para ingressar na residência, e a própria OAB me acompanhou, porque havia suspeitas de que o dono da casa seria um advogado parente dele. Fizemos a diligência, mas não o encontramos”, relatou Teófilo.