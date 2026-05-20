-POP_Prisao_FalsoSequestro_200526 (1.3412194)\nO ex-prefeito de Uruaçu, Lourenço Pereira Filho, de 55 anos, e seu comparsa, Cláudio Eduardo Cardoso Noronha, de 52 anos, foram presos suspeitos de fingir um sequestro para pegar dinheiro da família do ex-gestor (assista ao vídeo acima). De acordo com a polícia, o falso sequestro começou a ser organizado na semana passada, quando Lourenço disse à família que viria para Goiânia participar de compromissos na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.\nEm nota a Defensoria Pública do Estado de Goiás disse que representou os investigados durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará sobre o caso.\nDe acordo com o delegado William Bretz, responsável pelo caso, o suposto sequestrador exigia a quantia de R$ 4 mil em dinheiro para libertar o ex-prefeito e indicar o seu paradeiro.