-EX PREFEITO (1.3435843)\nO ex-prefeito de Pontalina, José Porto, de 88 anos, sofreu uma tentativa de homicídio enquanto estava na porta de sua casa. Conforme apuração da TV Anhanguera, o caso aconteceu nesta terça-feira (21), em Pontalina, na região sul do estado.\nCâmeras de segurança da rua registaram toda a ação. Nas imagens é possível ver que um suspeito chega em uma moto, passa em frente à casa do ex-prefeito, desce, vai em direção a ele e atira. Uma pessoa que estava próxima se escondeu atrás de uma caçamba de lixo para se proteger. O suspeito fugiu logo após o crime.\nSegundo apuração da TV Anhanguera, a filha do ex-prefeito informou que ele está internado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade de Pontalina e depois foi transferido para Itumbiara.\nMotorista réu por 8 mortes na BR-153 diz que bebeu em intervalo entre acidente e teste