Olávio Teles Fonseca, ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde (Reprodução / Sindicato Rural de Rio Verde)\nO ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Olávio Teles Fonseca foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por crimes sexuais praticados contra funcionárias. Olávio está afastado do cargo desde que foi preso há cerca de um mês, após a Polícia Civil apontar que os abusos aconteciam dentro do próprio sindicato. Conforme a denúncia, obtida pela TV Anhanguera, quando os crimes foram descobertos, o então presidente passou a perseguir as vítimas.\nEm nota, a defesa de Olávio informou que recebeu com tranquilidade o oferecimento da denúncia e que demonstrará “a inconsistência das imputações”. Acrescentou que não há qualquer fundamento jurídico para a manutenção da prisão preventiva dele (veja a nota completa no final da matéria).