Olávio Teles Fonseca usava o cargo para coagir vítimas, segundo o MP (Reprodução / Instagram Olávio Teles)\nO ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, Olávio Teles Fonseca, denunciado por crimes sexuais praticados contra funcionárias, teve a prisão revogada pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO). Além da necessidade de usar tornozeleira eletrônica, o denunciado deverá manter distância das vítimas de no mínimo 300 metros e não poderá acessar a sede do sindicato, onde ocorreram os abusos, segundo a Polícia Civil (PC).\nA defesa afirmou ao POPULAR que, devido à demanda de mais diligências no caso e por ele ser réu primário, ele poderia aguardar pela tramitação do processo em liberdade provisoriamente. Em nota, a advogada Mirelle Gonsalez acrescentou que Olávio cumprirá integralmente todas as medidas cautelares e que a prisão anteriormente decretada foi irregular, diante da “ausência de fundamentos concretos que a justificassem” (veja a nota completa no final da matéria).