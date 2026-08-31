Tenente-coronel Hugo Jorge Bravo, de 42 anos, é o novo comandante das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam). (Reprodução/Instagram de Hugo Jorge Bravo)\nO tenente-coronel Hugo Jorge Bravo, de 42 anos, novo comandante das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), acumula quase duas décadas de carreira na Polícia Militar de Goiás (PMGO) e uma trajetória que também passou pelo futebol. Ex-presidente do Vila Nova Futebol Clube, cargo que ocupou por quase seis anos, o oficial retornou nesta sexta-feira (28) à unidade onde atuou no início da carreira, desta vez para assumir o comando.\nBravo entrou na PMGO em 2010. Três anos depois, passou a integrar a Rotam, onde permaneceu até o início de 2019. Foi ali que surgiu o desejo de, um dia, voltar à unidade na condição de comandante.\nQuase oito anos depois de deixar o batalhão, o desejo se concretizou. Antes de assumir o comando, porém, o oficial passou por diferentes setores da Polícia Militar e acumulou experiências que, segundo ele, serão importantes na nova função.