O Ex-procurador-geral de Justiça, Benedito Torres Neto, se aposentou após 35 anos de atuação institucional e condução do Ministério Público de Goiás (MPGO). Conforme o órgão, Benedito atuou como procurador-geral por dois mandatos e se aposentou de forma voluntária nesta terça-feira (2). No dia 25 de agosto, ao anunciar sua despedida do Ministério Público na última sessão do Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), Benedito Torres foi saudado pelo atual procurador-geral de Justiça, Cyro Terra Peres.\nSegundo o MPGO, além do ex-procurador-geral ter chefiado o órgão, ele também liderou por seis mandatos a Associação Goiana do MP. Durante a sessão de despedida, foi destacada a dedicação e também o comprometimento durante a trajetória de Benedito na instituição.\nO procurador Umberto Machado de Oliveira salientou durante a sessão que ninguém teve uma luta tão profunda e duradoura como o ex-procurador-geral. Yara Alves Ferreira, também procuradora, disse que a história construída por Benedito deve ser uma história da qual ele deve se orgulhar, segundo o MP.