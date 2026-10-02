-VÍDEO: Ex-rainha de rodeio (1.3463217)\nNatália Sousa Soares, de 26 anos, foi princesa do rodeio em 2015 e rainha da festa de peão de Santa Rosa de Goiás em 2017. Ela morreu após um acidente de carro na GO-426, na zona rural do município, na manhã desta terça-feira (29).\nSegundo uma amiga em entrevista ao repórter Rodrigo Melo, de O POPULAR, Natália estudava pedagogia e educação física e trabalhava na prefeitura de Santa Rosa de Goiás. Ela também era mãe de uma menina de 1 ano e 4 meses, que estava no carro no momento do acidente e sobreviveu.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM) ao jornal O POPULAR, o acidente aconteceu no km 30 da rodovia. O carro que Natália dirigia saiu da pista e bateu contra árvores. Ela morreu ainda no local.\nEx-rainha de festa de peão morre em acidente na GO-426, e filha de 1 ano sobrevive