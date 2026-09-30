Natália Sousa Soares morreu aos 26 anos após um acidente (Reprodução / Redes sociais)\nA ex-rainha de festa de peão de Santa Rosa de Goiás, Natália Sousa Soares, de 26 anos, morreu após um acidente de carro na GO-426, na zona rural do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, a filha de Natália, de 1 ano e 4 meses, também estava no veículo e sobreviveu ao acidente.\nO acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), no km 30, após o carro que Natália dirigia sair da pista e bater contra árvores, de acordo com a Polícia Militar (PM). Ela morreu ainda no local.\nEquipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Petrolina e do Hospital de Santa Rosa também atenderam a ocorrência. Os bombeiros precisaram utilizar o desencarcerador para abrir a porta do lado do motorista.\nA parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída após acidente (Divulgação / Corpo de Bombeiros)