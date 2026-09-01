De acordo com a investigação, ela passou a utilizar os cartões corporativos a partir de 2023 (Reprodução / Google Maps e Marcello Casal / Agência Brasil )\nUma ex-secretária é investigada por usar cartões da empresa onde trabalhava para pagar despesas pessoais, como roupas, festas, material escolar, enxovais, semijoias, corridas por aplicativo e até apostas em jogos de azar. Segundo a Polícia Civil (PCGO), os proprietários da empresa procuraram a corporação após identificarem gastos que não teriam relação com as atividades da empresa A mulher foi indiciada pela Polícia Civil na última sexta-feira (28).\nComo o nome da indiciada não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nEm entrevista ao jornal O POPULAR, a delegada responsável pela investigação, Thaynara Andrade Berquó, explicou ainda que, entre as despesas identificadas estão a compra de um celular iPhone, fornecimento e instalação de dois boxes de vidro e outras.