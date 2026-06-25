O ex-titular da Secretaria Municipal de Trânsito de Aparecida de Goiânia (SMTA), o advogado Sérgio Cândido Carvalho, recusou a proposta feita pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para assinar um acordo de não persecução penal (ANPP) no processo sobre a morte do ajudante de pedreiro Wellington Oliveira da Silva, aos 27 anos, após um abrigo de concreto em um ponto de ônibus desabar sobre ele e o esmagar, em frente a uma distribuidora no Residencial Anhambi, em 8 de março de 2023. Sérgio preferiu apresentar uma defesa contra o indiciamento por homicídio culposo por omissão e, assim, evitar que o MP-GO apresente uma denúncia.\nWelington estava com amigos em um carro indo tomar um café pela manhã, quando, ao abrir a porta do veículo e sair, a estrutura de concreto caiu em cima dele. Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra que o ajudante de pedreiro ainda tentou evitar a queda, segurando o ponto, mas não conseguiu devido ao peso. Investigação da Polícia Civil mostrou que a estrutura estava condenada e que isso era de conhecimento do poder público. Tanto a prefeitura de Aparecida de Goiânia como a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) divergiram na época sobre a responsabilidade por sua permanência no local.