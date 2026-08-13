-VIDEO_CHACINA_FORMOSA (1.3443823)\nO ex-secretário municipal de transporte, Gustavo Fernandes Graças, de 30 anos, está entre as quatro vítimas da chacina, em Formosa, região do Entorno do Distrito Federal, conforme apurou o g1 Goiás. Em nota, a prefeitura de São João d’Aliança lamentou a morte do ex-servidor e de Luís Antônio Rodrigues e decretou luto por três dias na cidade. Segundo o delegado José Antônio Sena, que investiga o caso, as outras duas vítimas eram de São Paulo.\nEm virtude de seu falecimento, o prefeito municipal Genivam Gonçalves decretou luto oficial de três dias no município, em respeito à sua memória e aos serviços prestados à nossa comunidade. Neste momento de dor, a prefeitura se solidariza com familiares e amigos, desejando forças e conforto a todos”, lamentou em nota pela morte do ex-servidor.