Polícia Civil apreende documentos e celulares em ação que apura associação criminosa e uso de documento falso na Secretaria de Regularização Fundiária; Justiça determinou quebra de sigilos de seis investigados (Divulgação/Polícia Civil)\nUm ex-servidor público é suspeito de fraudar assinaturas de autoridades para registrar lotes em Goiânia, segundo a Polícia Civil. De acordo com as investigações, os crimes aconteceram no âmbito da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Prefeitura de Goiânia, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz.\nOs nomes dos investigados não foram divulgados. Com isso, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem. Em nota, o ex-prefeito Rogério Cruz informou que não é parte no processo judicial e tem total interesse na apuração por eventual falsificação de sua assinatura (leia na íntegra ao final do texto).