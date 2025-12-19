Segundo o G1 do Triângulo e Alto Paranaíba, a mulher, de 42 anos, morreu no local e a criança de 3 anos foi socorrido em estado grave, mas não resistiu (Corpo de Bombeiros / Divulgação)\nMarcela de Oliveira Silva, ex-servidora da Câmara Municipal de Ceres, de 42 anos, e o filho dela, Luís Eduardo Vieira Rodrigues de Oliveira, de 3 anos, morreram em um acidente na tarde desta quinta-feira (18) na BR-153, em Prata, no Triângulo Mineiro. Segundo apuração do G1 do Triângulo e Alto Paranaíba, eles estavam em um dos três veículos atingidos por uma carreta no km 94 da rodovia.\nEm nota, a Câmara Municipal de Ceres manifestou profundo pesar pela morte de Marcela e do filho (veja nota no final da matéria). Os corpos das vítimas devem ser trasladados para o estado da Paraíba, cidade natal da família, conforme informações divulgadas pelo G1.