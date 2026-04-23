-Vídeo Patrícia (1.3401731)\nA ex-servidora pública comissionada na área da saúde de Divinópolis de Goiás, Patrícia Martins dos Santos, de 34 anos, morreu cinco dias após o parto do segundo filho, informou a assessoria da prefeitura ao POPULAR. A causa da morte não foi divulgada. O bebê dela sobreviveu e segue internado.\nO bebê nasceu no dia 17 de abril. No dia 22, foi confirmada a morte encefálica dela. O bebê nasceu de 7 meses e segue na incubadora, aguardando peso”, explicou a assessoria da prefeitura.\nO POPULAR entrou em contato com o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, onde Patrícia teria morrido, para pedir informações sobre a causa da morte dela e estado atualizado do bebê, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nMorte de maquiadora após parto do segundo filho gera comoção em Anápolis