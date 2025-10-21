Bárbara Valim Silva e o ex-companheiro preso (Arquivo pessoal/Jevylla Fernanda e Reprodução/PM)\nO ex-companheiro de Bárbara Valim Silva, de 28 anos, já tinha sido preso em setembro de 2024 por agredi-la e a ameaçá-la, segundo a delegada responsável pelo caso, Gabriela Aras. Ele foi solto no dia seguinte, após audiência de custódia, mas com medidas protetivas de urgência. O suspeito voltou a ser preso suspeito de matar a jovem a tiros dentro de um condomínio em Goiânia.\nEm nota, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) disse que representa o acusado nos processos criminais, "cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará o caso" (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).