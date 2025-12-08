-HOMEM BALA CABEÇA JK (1.3347215)\nUm ex-marido suspeito de tentar matar a mulher de 24 anos com um tiro na cabeça, nesta segunda-feira (8), em Goiânia, morreu após um confronto com a Polícia Militar (PM), segundo a corporação. O homem identificado como Rodrigo Iago Silva Miranda, de 31 anos, havia fugido em uma moto após efetuar o disparo e foi localizado por equipes da Tático Operacional Rodoviário (TOR) e da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) com apoio de um helicóptero, na GO-070 (veja o vídeo acima). A mulher, que teve bebê há 20 dias, passará por cirurgia, conforme a PM.\nA tentativa de homicídio ocorreu durante a manhã, no Residencial JK, na capital. A mulher relatou à PM que no domingo (7), presenciou uma traição do marido e foi embora. Mais tarde, quando ela retornou para casa, disse que Rodrigo já havia retirado todos os pertences dele e que iria buscar a TV no dia seguinte.