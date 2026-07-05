Leandro Ribeiro da Silva, de 52 anos, morreu após o carro em que ele estava capotar na GO-164, em Quirinópolis (Reprodução/Instagram/Leandro Ribeiro)\nO ex-vereador de Paranaiguara e advogado Leandro Ribeiro da Silva, de 52 anos, morreu após o carro em que estava capotar na GO-164, em Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. Ao POPULAR, a filha dele, Lara Ribeiro, contou que o pai havia ido retirar um cliente da cadeia e sofreu o acidente enquanto retornava para casa. Lara também destacou a dedicação do pai à advocacia e o compromisso que tinha em ajudar as pessoas.\nEle foi um homem extraordinário. Um advogado que dedicou a vida a defender e ajudar as pessoas. Se alguém precisava dele, fazia de tudo para ajudar. Foi o melhor pai que eu poderia ter. Meu exemplo de força, de honestidade e de amor ao próximo", afirmou a filha.