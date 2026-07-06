"Homem extraordinário, advogado dedicado e pai exemplar." Foi assim que Lara Ribeiro descreveu o pai, o ex-vereador de Paranaiguara e advogado Leandro Ribeiro da Silva, de 52 anos, que morreu após o carro em que estava capotar na GO-164, em Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele teria perdido o controle do veículo em uma curva, saiu da pista e capotou.\nEle foi um homem extraordinário. Um advogado que dedicou a vida a defender e ajudar as pessoas. Se alguém precisava dele, fazia de tudo para ajudar. Foi o melhor pai que eu poderia ter. Meu exemplo de força, honestidade e amor ao próximo", afirmou a filha.\nO acidente aconteceu na madrugada de domingo (5). Em entrevista ao POPULAR, Lara contou que o pai havia ido retirar um cliente da cadeia e sofreu o acidente enquanto retornava para casa.