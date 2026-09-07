O ex-vereador e servidor público municipal Denilson Teixeira Alves morreu após um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (6), na GO-452, nas proximidades do povoado de Pouso Alto, em Campos Belos, no Nordeste de Goiás. O veículo em que ele estava capotou na rodovia.\nO POPULAR tentou contato com a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Campos Belos para obter mais informações sobre o acidente, mas não obteve retorno. Segundo informações repassadas pela Prefeitura de Campos Belos, equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência, mas Denilson não resistiu aos ferimentos e morreu.\nSegundo a Prefeitura de Campos Belos, as causas do acidente deverão ser apuradas.\nO velório de Denilson Teixeira Alves começou às 18h desta segunda-feira (7), na Funerária Zelo (Pax Vida), ao lado do antigo Mercado 2000, em Campos Belos.