-POP_AcidenteGO215_140825 (1.3299861)\nO ex-vereador João de Deus Caetano, de 78 anos, a esposa Maria Ferreira Caetano, de 82, e a filha do casal, Maria Ferreira Furtado, de 48, foram identificados como as vítimas do acidente GO-215. Após o acidente as vítimas ficaram presas nas ferragens e morreram no local, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na zona rural de Pontalina, na região sul de Goiás, na última quarta-feira (13).\nO motorista e o passageiro da caminhonete tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Pontalina pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Como o nome dos envolvidos não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do motorista da caminhonete.\nJoão de Deus Caetano, que morreu após sofrer acidente em Goiás, foi vereador em Professor Jamil (Divulgação/ Corpo de Bombeiros e Prefeitura de Professor Jamil)