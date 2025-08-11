Os Legendários, movimento evangélico exclusivo para homens, depende de um processo de convencimento junto aos novos adeptos para que, após a passagem deles pelos retiros espirituais, haja um número suficiente de voluntários aptos a servir nos eventos seguintes. O trabalho de conversão envolve treinamentos específicos, discursos sobre o impacto na vida dessas pessoas – caso resolvam participar novamente – e estratégias de escotismo, como incentivo ao uso de emblemas nas fardas diferentes para cada desafio vencido. O movimento vem ganhando força nos últimos três anos e mais de 1,1 mil retiros já foram realizados desde o primeiro, em julho de 2015.\nO POPULAR mostrou, no sábado (9), detalhes sobre os retiros realizados pelos Legendários e o alerta dado por médicos e especialistas em trilhas sobre os riscos a que os participantes são colocados ao passar 72 horas isolados no meio da natureza em situações forçadas de estresse, exaustão, desgaste físico e privação de sono, comida e água. Para isso, um repórter do POPULAR participou do primeiro evento realizado pela sede dos Legendários em Catalão, o 1048º Track Outdoor de Potencial (TOP), em meados de julho. TOP é o nome como os retiros são chamados. O mesmo repórter também esteve em dois treinamentos para se tornar voluntário e um encontro em Goiânia.