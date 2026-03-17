A 4ª edição da Expedição Científica do Rio Meia Ponte começa nesta terça-feira (17) com a expectativa de encontrar, pela primeira vez, avanços na qualidade da água. Isso porque, em outubro de 2025, a Saneago começou a implantar o tratamento secundário na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto, no Setor Goiânia 2, região norte da capital. As organizadoras acreditam que este será o grande diferencial desta edição da expedição, cuja abertura será realizada na Estação Ambiental Vila Roriz, à beira do rio.\n“Nós sempre medimos a qualidade da água, mas vai ser a primeira vez que nós vamos fazer o levantamento com a ETE em funcionamento”, disse a vereadora de Goiânia Katia Maria (PT), idealizadora do projeto. Segundo ela, o objetivo do tratamento secundário é devolver o esgoto 90% tratado para o rio. “Antes, as fezes eram retiradas, mas o líquido não era tratado como será agora. O objetivo é que volte uma água de melhor qualidade para o rio e é isso que vamos verificar”, afirmou.