Oito funcionários de uma fábrica de explosivos na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, estão desaparecidos após uma explosão destruir o imóvel na madrugada desta terça-feira (12). Três vítimas que estavam fora do imóvel foram atendidas com lesões leves.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu às 5h50 na empresa Enaex Brasil, na cidade de Quatro Barras. Imagens divulgadas pela corporação mostram uma grande quantidade de destroços, com estruturas destruídas e fumaça, além de pequenos focos de incêndio, que já foram apagados.\nA área que explodiu tinha cerca de 25 m² e ficou completamente destruída. No local, formou-se uma cratera, de acordo com os Bombeiros.\nA empresa fez o primeiro combate ao incêndio e também isolou a área, segundo os Bombeiros. Informações preliminares recebidas pela corporação indicam que duas pessoas com escoriações conseguiram sair do local da explosão e acionaram o socorro. As causas da explosão ainda serão investigadas.