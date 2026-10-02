O corpo do influenciador Lito Sousa é velado na manhã desta sexta-feira (2) na Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo, em Santana, zona norte capital paulista. Lito morreu nesta quinta (1º), aos 59 anos, apenas 41 dias após o anúncio de que havia recebido diagnóstico de DCJ (Doença de Creutzfeldt-Jakob), uma doença neurodegenerativa rara, de rápida evolução.\nFãs e admiradores que chegavam para o velório destacam o talento do especialista em aviação em falar sobre o tema para o público leigo.\nMorre Lito Sousa em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob\nTontura e perda da marcha: especialista explica doença que matou enfermeira em Goiás e afeta influenciador Lito Sousa\n'Não sei como falo para meu filho que vou virar estrelinha', diz Lito Sousa\nLito era um cara diferenciado. Mesmo existindo outros influenciadores que tratam do tema, ele era único. Conseguia trazer com facilidade um assunto tão complexo para as pessoas. Ele deixa um grande legado para a aviação. Não era um influenciador qualquer", disse o administrador de empresas Arthur Lobo, 45, antes de entrar na cerimônia. A entrada de jornlaistas não foi permitida.