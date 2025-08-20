Morreu na madrugada desta quarta-feira (20), Fabiano Tito Lívio Câmara, ex-gerente geral da gráfica O POPULAR. Ele faleceu aos 89 anos, em Goiânia, e foi sepultado no cemitério Parque Memorial, na GO-020, saída para Bela Vista.\nFabiano nasceu em Paracatu, Minas Gerais, em setembro de 1935. Ele começou suas atividades profissionais como balconista da livraria do jornal O POPULAR, ocupando depois sua gerência comercial.\nAtuou também na direção comercial da TV Anhanguera e, posteriormente, no Departamento da Receita, órgão vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Exerceu os cargos de Supervisor Fiscal nas cidades de Luziânia, Inhumas e Goiânia, e depois passou a dirigir o Departamento de Receita. No Grupo Jaime Câmara, ocupou ainda a direção comercial da Gráfica O POPULAR.\nJaime Câmara: o gestor da eficiência