-lama_carro_atolado.mp4 (1.3403854)\nO humorista e apresentador Fábio Porchat, de 42 anos, percorre a Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás, desde o início da semana. Pelas redes sociais, ele compartilhou uma série de "perrengues" vividos durante os passeios. Com tom descontraído, Porchat relatou dificuldades encontradas nas trilhas sob forte calor e imprevistos para chegar às cachoeiras, destacando o contraste entre as belezas do Cerrado e os desafios do turismo de aventura.\nEm um vídeo publicado nesta terça-feira (28), Fábio Porchat registrou uma situação comum a muitos turistas: um carro atolado na estrada. Na gravação, o apresentador do programa "Que História é Essa, Porchat?", da TV Globo, aparece ajudando outras seis pessoas a retirar o veículo da lama. De acordo com a assessoria do artista, o carro transportava ele e sua equipe, vinda do Rio de Janeiro (RJ) e de São Paulo (SP), pelo Cerrado. Ao final da gravação, um dos acompanhantes resume a cena como um "perrengue chique".