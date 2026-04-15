-Comando Vermelho ameaça polícia em Goiás (1.3398571)\nUma facção criminosa ameaçou atacar policiais com granadas em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, aponta investigação. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os integrantes do grupo com atuação nacional chegaram a gravar áudios, que foram captados pelos investigadores (ouça gravação acima). Ao todo, foram cumpridas 61 prisões temporárias durante a quarta fase da Operação Destroyer deflagrada na terça-feira (14).\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nAlém das prisões, a ação policial cumpriu medidas judiciais em cidades de Goiás e outros três estados (veja lista no decorrer desta reportagem). Em um dos áudios, um dos investigados afirma que pretendia enfrentar diretamente as forças de segurança.