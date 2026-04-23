Condutores que transitam pela GO-060 se surpreenderam com uma nova sinalização na pista, no sentido Trindade-Goiânia. A implementação de uma faixa contínua — com proibição de ultrapassagem e mudança de faixa — após a nova pavimentação asfáltica no trecho de mão única de cerca de 5 quilômetros (km) deixou motoristas confusos, mas, de acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), trata-se de uma intervenção temporária, que será utilizada para um futuro desvio quando for iniciado o recapeamento da pista de rolamento no sentido contrário, absorvendo o tráfego de Goiânia-Trindade.\nA mudança faz parte de uma obra de recuperação da rodovia estadual iniciada no dia 31 de março, que está sendo realizada por etapas, com previsão de ser concluída até o segundo semestre deste ano. O investimento é de R$ 66,1 milhões para recuperação de 32,58 km da GO-060, entre o entroncamento com as GOs 070 e 469. Até o momento, já foi finalizado o trecho entre a Fricó Alimentos, nas proximidades do trevo de Trindade, e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), próximo ao Terminal Vera Cruz. Já a faixa contínua foi pintada entre a indústria alimentícia e a fábrica da Coca-Cola. Outro trecho, entre os terminais Vera Cruz e Padre Pelágio, já está em andamento. A previsão inicial é concluir a pista no sentido Trindade-Goiânia até sábado (25).