-Vídeo (1.3358416)\nDurante uma missa realizada na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, uma fala do padre Anemézio Machado Parreira gerou a revolta de um fiel. Ao mencionar, durante a celebração, a atuação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Venezuela — ao capturar Nicolás Maduro —, o religioso provocou momentos de tensão, marcados por gritos no interior da basílica.\nO episódio, que aconteceu no último domingo (4), foi registrado por participantes e compartilhado nas redes sociais. Conforme o registro, durante o sermão o padre desabafa sobre a situação, pedindo orações para que Deus “toque o coração” do presidente norte-americano e defendendo o respeito à soberania de outros países.\nNós estamos entrando agora numa fase de peripécias. Eu não quero ser negativista com vocês, mas estou desconcertado aqui, aquela notícia sobre a Venezuela (…), eu ‘tô’ prevendo que coisa boa não virá pela frente, sei não”, disse ele, ressaltando que o Brasil também está na mira (assista acima).