O falso artefato explosivo que estava na carreta que bloqueou as pistas do Rodoanel Mário Covas foi feito com tubos de papelão e fios, de acordo com a Polícia Militar.\nA via ficou fechada das 5h às 10h10 desta quarta (12) na altura do km 44, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.\nO simulacro de bomba foi retirado do caminhão por policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais). Não houve a necessidade de detonação. O material foi apreendido e deve ser enviado para perícia.\nTrump ordena testes imediatos de armas nucleares em resposta a Rússia e China\nClassificar facções como terroristas é projeto eleitoreiro e ameaça soberania, dizem especialistas\nMulher coloca fogo em marido durante briga e ele grava agressão; vídeo\nO motorista do caminhão passou mais de 4 horas com as mãos amarradas e com a falsa bomba ao lado, no banco do passageiro. Ele foi resgatado às 9h15 e atendido por socorristas da SPMar, concessionária que administra o Rodoanel.