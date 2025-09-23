Jeyniffer Ferraz Barreto usava redes sociais para atrair clientes (Divulgação/Polícia Civil)\nJeyniffer Ferraz Barreto, de 26 anos, que se passava por dentista, é suspeita de tráfico de drogas em um consultório clandestino no Bairro Tremendão, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ela usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior com o tráfico e conseguiu fugir antes da chegada dos agentes. Ela é considerada foragida.\nAo POPULAR, o advogado William Francisco Alves de Queiroz, que representa Jeyniffer, afirmou que sua cliente pretende se apresentar voluntariamente à delegacia nas próximas horas.\nVeja outras imagens do consultório na TV Anhanguera: Polícia interdita consultório clandestino de odontologia em Goiânia por falta de alvará\nNo local, foram apreendidos instrumentos odontológicos, uma balança de precisão e um cigarro de maconha (Divulgação/Polícia Civil)