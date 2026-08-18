Renata Costa Ribeiro foi presa após médica denunciar que ela utilizava CRM indevidamente, em Goiânia (Reprodução/Redes Sociais)\nRenata Costa Ribeiro, apontada como falsa médica, foi condenada por usar o nome e o número do Conselho Regional de Medicina (CRM) de uma ginecologista de nome parecido para atender pacientes em Goiânia. A decisão da Justiça determina o pagamento de R$ 15 mil por danos morais à médica Renata Costa, além da publicação de uma retratação pública nas redes sociais usadas pela falsa médica para divulgar a atuação profissional.\nAo POPULAR, o advogado Marcondes Braga, que defende Renata Costa Ribeiro, afirmou que a defesa vai recorrer da sentença. Segundo ele, a decisão teria utilizado como fundamento uma prova produzida unilateralmente para estabelecer o dano moral, o que, na avaliação da defesa, deveria ter sido apurado por perito imparcial nomeado pelo juízo (veja a nota completa no final).