Um falso ex-jogador de futebol é suspeito de dar golpes de quase R$ 1 milhão em três pessoas da mesma família com a promessa de lucros em investimentos. Conforme apurado pela TV Anhanguera, para ganhar a confiança das pessoas, Júlio Cesar Silvério Junior fazia fotos de malas de dinheiro e gravava vídeos com mais de R$ 80 milhões na conta. Após receber o dinheiro, o suspeito sumiu. Ao POPULAR, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 10ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia.\nEle fez falsas promessas de comprar uma casa melhor que a gente tem. A gente investiria com ele e até chegou a olhar a casa. Ele falava que ia ganhar 10%, por exemplo, no primeiro mês e com esses 10% a gente ia pagar a casa. Era o dinheiro que todo mês a gente ia pagar para ele da casa [...] Ele destruiu nossas vidas. Tudo que a gente tinha, ele levou com falsas promessas”, contou uma das vítimas, que preferiu não ser identificada, em entrevista à TV Anhanguera.