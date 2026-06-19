-Vídeo em Goiânia (1.3423810)\nUm falso médico foi preso suspeito de causar lesão corporal grave em uma paciente de Goiânia e dar cursos de até R$ 13 mil. Uma nova turma estava programada para ocorrer nos dias 27 e 28 de junho na capital. Segundo a Polícia Civil, Sebastião Rodrigues da Silva Júnior é enfermeiro, mas o registro profissional dele está cassado desde fevereiro de 2025.\nO POPULAR não localizou a defesa de Sebastião até a última atualização desta reportagem.\nO POPULAR entrou em contato com o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) e com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), para saber se vão se posicionar sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDentista é indiciada por lesão gravíssima após procedimentos estéticos em Goiás