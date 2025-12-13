Um falso médico identificado como Diogo Luiz de Silva Lima foi preso e está sendo investigado pela Polícia Civil (PC), suspeito de se passar por médico psiquiatra e atuar em várias clínicas de Valparaíso de Goiás e do Distrito Federal (DF).\nO POPULAR não localizou a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a PC, o investigado assumiu a identidade profissional de um médico verdadeiro de São Paulo (SP).\nPara parecer ser um médico legítimo, o suspeito acessou a conta gov.br do outro médico, manipulou informações profissionais, solicitou inscrições em Conselhos Regionais de Medicina fora de seu estado de origem, e o utilizou para conseguir trabalhar em clínicas, onde realizou atendimentos presenciais, emitiu laudos psiquiátricos e prescreveu medicamentos controlados.