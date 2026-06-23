Um falso médico que foi preso, suspeito de causar lesão corporal grave em uma paciente de Goiânia, está com registro profissional de enfermeiro cassado desde fevereiro de 2025 por um período de dez anos, de acordo com a Polícia Civil (PC). Nas redes sociais, Sebastião Rodrigues da Silva Júnior, de 46 anos, se apresenta como "médico formado no exterior" e "enfermeiro esteta", chegando a dar cursos pelo valor de R$ 13 mil, conforme as investigações.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito, mas não houve retorno até a última atualização da reportagem.\nSegundo a PC, o suspeito tinha registro no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (Coren-TO) desde 28 de agosto de 2014. Contudo, um processo ético-disciplinar resultou na aplicação da penalidade, medida que se tornou efetiva em 20 de fevereiro de 2025.