-POP_NabuBadona_120925 (1.3311573)\nA Polícia Civil prendeu um homem suspeito de manipular emocionalmente uma idosa holandesa, de 74 anos, e aplicar um golpe de quase R$ 300 mil. O suspeito de 60 anos que se apresentava como pecuarista foi preso em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia.\nO nome do suspeito não foi divulgado pela polícia, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa reportagem.\nNesta quinta-feira (11), o Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpriu o mandado de prisão preventiva e bloqueio de valores relativos ao golpe aplicado pelo suspeito. Segundo a PC, durante interrogatório, o homem confessou ter se apropriado do dinheiro da idosa.\nAs investigações tiveram início após o filho da vítima, que mora na Holanda e tem dupla cidadania - holandesa e brasileira, perceber inconsistências e alertar sua mãe sobre o golpe. A idosa tentou recuperar o dinheiro investido, mas foi imediatamente bloqueada pelo suspeito em todas as redes sociais.